Dendoncker: "Klaar om te spelen" 26 juni 2018

00u00 0

Anderlecht duimt alvast mee. Mocht Leander Dendoncker (23) tegen Engeland dankzij de rotatie van Martínez minuten maken, dan schiet zijn transferprijs sowieso gevoelig de hoogte in. 't Is echter niet daaraan dat de West-Vlaming zelf denkt: "Wel aan een ultieme jongensdroom die misschien werkelijkheid kan worden. Ik voel me in elk geval klaar, daar train ik voor. Als ik niet speel, dan zal ik ontgoocheld zijn - dat is normaal - maar dan zal ik de ploegmakkers op een andere manier proberen te steunen." Als Dendoncker zijn WK-debuut mag vieren, dan zal hij zich sowieso niet inhouden, belooft hij: "Bedoeling is om altijd te winnen. Wat als ik een gele kaart moet pakken? Dan moet dat maar. In België kan ik me soms inhouden, hier niet." (PJC)

