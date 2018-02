Dendoncker kapitein 03 februari 2018

00u00 0

Hein Vanhaezebrouck laat geen twijfel bestaan over de opvolger van Sofiane Hanni als aanvoerder. "Leander wordt mijn kapitein." Zelfs al wil Dendoncker maar al te graag vertrekken bij Anderlecht en drong hij de afgelopen weken aan op een transfer. "Maar ik denk dat hij de situatie wel begrijpt: we konden hem op de allerlaatste dag van de transfermarkt echt niet laten vertrekken. In de verdediging hebben we nu al problemen. Binnenkort hebben we een onderhoud met Leander en proberen we een oplossing te vinden waar iedereen vrede mee heeft. Maar nogmaals: ik denk niet dat Leander er een probleem mee heeft om hier nog te zijn."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN