Dendoncker enige West-Vlaming in selectie 11 juni 2018

00u00 0

Een 'specialleke': dat is Leander Dendoncker in de selectie van Roberto Martínez. En wel om twee redenen. Ten eerste is hij de enige West-Vlaming onder vooral Brusselse en Antwerpse Rode Duivels. "Ik ben fier op mijn afkomst", aldus Dendoncker, opgegroeid op de boerderij van zijn ouders in Passendale, maar vanaf zijn veertiende bij Anderlecht. "Al denk ik niet dat velen hier mijn roots kennen. Ik heb niet echt een West-Vlaams accent, hé. (lacht) 't Is te zeggen: ik kan het goed verstoppen." Daarnaast is Dendoncker de enige Belgische speler uit de Jupiler Pro League die naar Rusland mag. "Dat betekent echter niet per se dat het slecht gaat met de Belgische competitie. Het is gewoon logisch dat de coach kiest voor jongens die op een heel hoog niveau in het buitenland spelen." (PJC)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN