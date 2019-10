Exclusief voor abonnees Dendoncker deelt Man City tik uit 07 oktober 2019

Leander Dendoncker was erbij. Wolves deelde Man City een ferme tik uit (0-2). Plots bedraagt de kloof met leider Liverpool 8 punten. De kampioen, geteisterd door blessures, wacht een serieuze inhaalrace. Dat Kevin De Bruyne maar snel terug is uit blessure. Dendoncker raakte amper 23 ballen, maar was wel belangrijk in het loop/ stoor- en presswerk. Zijn steentje bijgedragen in een zege die niet eens gestolen was. Otamendi, City's weakest link, zag achterin sterretjes. Guardiola heeft momenteel niemand beter. (KTH)