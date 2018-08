Dendoncker debuteert met zege 29 augustus 2018

Leander Dendoncker heeft zijn debuut voor Wolverhampton erop zitten. Gisteravond mocht hij in de League Cup starten tegen Sheffield Wednesday. Wolves stootte door na een 0-2-zege. Dendoncker maakte de 90 minuten vol. Isaac Mbenza en Laurent Depoitre gingen er met Huddersfield uit tegen Stoke City (2-0). Denis Odoi en Ibrahima Cissé stootten wel door met Fulham tegen Exeter (2-0). Burton elimineerde Aston Villa waarvoor Ritchie De Laet 90 minuten op het veld stond met 1-0. Benteke zat niet in de selectie van Crystal Palace, dat met 0-1 won bij Swansea. Ook Nacer Chadli kwam niet in actie, maar West Brom bekert voort na een zege tegen Mansfield. (SJH)

