Dendoncker debuteert eindelijk in Premier League Na bijna 4 maanden 06 december 2018

Zeventien weken, Drie maanden en achtentwintig dagen heeft hij er op moeten wachten. Na gependel tussen bank en tribune maakte Leander Dedoncker zijn debuut voor Wolverhampton. 9 minuten kreeg hij tegen Chelsea. De kop is er af. De Wolves stuntten tegen 'The Blues'. Een ommekeer na rust in twee minuten. Een uur lang leek Chelsea, met Eden Hazard als inspirator, alles onder controle te hebben na de opener van Ruben Loftus-Cheek met een afgeweken schot. Alleen wrong Willian de andere kansen de nek om. 't Brak Chelsea zuur op. Ook Hazard joeg er in de slotfase nog een over. Na een geweldige seizoensstart, met zeven goals, staat het kanon al twee maanden droog. En omdat hij niet wil bijtekenen, leidt dat tot gemor. Gisteren verschenen in Spanje berichten dat Hazard en Real een akkoord hebben over een transfer komende zomer. Klopt niet. De Koninklijke moet nog beslissen of het straks effectief voor de Rode Duivel gaat. (KTH)

