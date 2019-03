Dendoncker blijft maar draven 18 maart 2019

00u00 0

Het aantal basisplaatsen maal vier, het aantal minuten maal vijf. Leander Dendoncker (23) speel je niet zomaar meer uit de ploeg bij Wolves. In een team dat graag in de omschakeling speelt belangrijker zonder bal dan met: de man van de tackles, intercepties, clearances en loopacties in de zestien. Een heel ander voetbal dan dat van de Rode Duivels, maar wel één dat hem ligt. Dendoncker heeft een grote motor. Dat bewees hij nogmaals tegen Man United, dat in de FA Cup in de wolvenklem liep. Dendoncker zakt naar Tubeke af met 13 basisplaatsen in de benen - enkel in een replay voor de FA Cup kreeg hij rust. De 257 minuten van voor Nieuwjaar zijn er ondertussen 1.362. (KTH)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen