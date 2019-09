Exclusief voor abonnees Denayer niet vrijuit bij tegengoal 18 september 2019

Jason Denayer geraakte met Lyon thuis niet verder dan een gelijkspel tegen Zenit Sint-Petersburg. Enkele minuten voor rust liet de Rode Duivel zich in de wind zetten bij een één-twee tussen Dzyuba en de Iraniër Azmoun, die de Russen beheerst op voorsprong bracht. Azmoun bleef bij de rust geblesseerd in de kleedkamer. Uitgerekend zijn vervanger Ozdoev lag vijf minuten na de pauze aan de basis van de gelijkmaker, toen hij Memphis Depay neerhaalde in de rechthoek. De Nederlander zette de elfmeter zelf feilloos om. Lyon zette nog een steriel slotoffensief in, maar bleef steken op 1-1. (RN)