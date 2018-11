Denayer houdt City in bedwang 28 november 2018

00u00 0

Lyon is een van de weinige ploegen die Manchester City op de zenuwen kan werken. De Fransen hebben er met hun snelle, vinnige aanvalslijn de ideale wapens voor. De Engelse kampioen kwam er goed weg. Met een 2-2-gelijkspel. Cornet bracht de nummer twee uit de Ligue 1 twee keer op voorsprong, maar Agüero redde in het slot op een corner een punt. Jason Denayer, op rechts in een driemansdefensie, schudde het hoofd. Lyon had misschien wel meer verdiend. Vincent Kompany kwam bij City weer niet van de bank. (KTH)