Exclusief voor abonnees Denayer geeft assist en wint nog eens 28 oktober 2019

00u00 0

Lyon weet weer wat winnen is. Voor het eerst sinds de tweede speeldag op 16 augustus heeft Olympique Lyon nog eens de drie punten gepakt. Het werd 2-0 tegen Metz. Jason Denayer speelde negentig minuten en gaf een assist. Lyon blijft wel in de middenmoot hangen. Nog in Frankrijk won Straatsburg, met Matz Sels onder de lat, met 1-0 van OGC Nice. Reims speelde 0-0 gelijk tegen Nîmes. Thomas Foket stond in de basis bij Reims. (PJC)