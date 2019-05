Exclusief voor abonnees Demotte ziet jaren 30 terugkeren 27 mei 2019

"De doorbraak van Vlaams Belang en het standhouden van N-VA doen denken aan de jaren dertig in België." Dat zegt PS-kopstuk Rudy Demotte. "We hebben sinds 1936 niet meer een beweging van dergelijke omvang gezien. Het is een beweging die herinnert aan de opmars van de vooroorlogse Vlaams-nationalistische partij VNV en dito beweging Verdinaso (Verbond van Dietsche Nationaal Solidaristen, red.)." Zoals andere socialisten en ecologisten ziet ook Demotte in de uitslag van de verkiezingen een nederlaag van de Zweedse coalitie. "Er was dan een rechtse regering, waarvan je kon denken dat ze een tegengif vormde voor de opkomst van extreemrechts. Maar net extreemrechts heeft nu de wind in de zeilen."