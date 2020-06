Exclusief voor abonnees Demonstraties in Londen en Parijs lopen uit de hand 15 juni 2020

00u00 0

Demonstraties in Londen en Parijs zijn uitgelopen op rellen met politie. In Londen (foto) zorgde een mengeling van extreemrechtse betogers en voetbalhooligans voor problemen. Zij wilden het standbeeld van Winston Churchill 'beschermen' nadat het eerder was beklad. Toen de politie dat verhinderde, gooiden de betogers met blikjes en flessen naar de agenten.

