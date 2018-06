Demol: "Je mag er geen halve ploeg uit halen" 26 juni 2018

00u00 0

21 juni 1990. In het Bentegodistadion in Verona gaan de Rode Duivels hun derde groepswedstrijd van het WK in Italië in als leider, nadat ze zowel Zuid-Korea (2-0) als een sterk Uruguay (3-1) hebben verslagen. Het Belgisch elftal maakt grote indruk, de generatie die in 1986 de halve finales heeft bereikt, lijkt op weg naar zijn hoogtepunt. Een gelijkspel tegen Spanje volstaat om in het basiskamp te blijven en in Verona de achtste finale tegen Joegoslavië af te werken. Guy Thys moet tegen 'La Roja' Eric Gerets missen, die tegen Uruguay twee gele kaarten incasseerde. Maar de bondscoach laat ook nog eens Georges Grün, Lei Clijsters en Bruno Versavel rusten. "Dat was niet de beste oplossing", blikt Stéphane Demol terug. "Er werd vooraf wel over gesproken. Guy Thys vroeg ons: 'Wat denken jullie?' Maar uiteindelijk wordt zoiets beslist door twee of drie mensen."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN