Democraten willen vertaalster Trump ondervragen 20 juli 2018

00u00 0

Democratische congresleden willen de vertaalster van Donald Trump laten getuigen over de ontmoeting tussen hun president en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin in Helsinki. "We willen de nota's zien, om erachter te komen wat daar exact is gezegd en beslist in naam van de VS", aldus de Democratische senator Bob Menendez. Tot in Trumps eigen partij stak een storm van verontwaardiging op nadat de Amerikaanse president aan de zijde van Poetin zei dat hij er niet van overtuigd was dat het Kremlin de Amerikaanse verkiezingen had willen beïnvloeden. Een dag later zei Trump dat hij zich had versproken. Inmiddels verzekerde Trump dat hij aan Poetin gezegd zou hebben dat Russische inmenging in de presidentsverkiezingen onaanvaardbaar is. Het is echter zo goed als zeker dat een hoorzitting met de vertaalster zal worden afgewezen door het Witte Huis. Wellicht zal Trump verwijzen naar het voorrecht dat een president niet verplicht kan worden om te onthullen wat hij in een privégesprek heeft verklaard.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN