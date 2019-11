Exclusief voor abonnees Demir wil uitstoot langs de weg controleren 13 november 2019

De slimme kilometerheffing komt er deze legislatuur niet, maar de Vlaamse regering wil de uitstoot van het wegverkeer wel verlagen en het wagenpark vergroenen. Vanaf 2021 worden nieuwe auto's getest volgens een meer realistische meetmethode. Met de invoering van een nieuwe verkeersbelasting worden milieuvervuilende wagens dan duurder gemaakt. Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wil langs de wegen controleren of er niet wordt gefraudeerd met de uitstoot. "De mogelijkheid om de periodieke keuring en technische controles langs de weg in te zetten, wordt bekeken", is te lezen in een nota. Ze wil ook bekijken of er 'sniffer cars' kunnen worden ingezet om emissiefraude op te sporen. Steden en gemeenten mogen wellicht ook hun lage-emissiezones strenger maken. "Ik onderzoek de mogelijkheden om het toepassingsgebied uit te breiden naar bromfietsen en motorfietsen." Ook ring- en snelwegen zouden in de toekomst onder de zone kunnen vallen.

