Demir wil uitkeringen voor gehandicapten optrekken 26 februari 2018

Als er budgettaire ruimte komt, wil staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir (N-VA) vooreerst de uitkeringen voor gehandicapten optrekken. Dat heeft ze gezegd in 'De Zevende Dag'. "Want een persoon met een handicap krijgt evenveel als iemand met een leefloon. Maar iemand met een handicap kan soms niet werken. Dan vind ik het niet oké dat hij of zij met een leefloon moet rondkomen."