Demir: "Vlaanderen zal doelstelling hernieuwbare energie niet halen" 12 november 2019

Vlaanderen zal zijn doelstelling op het vlak van hernieuwbare energie tegen 2020 niet halen. Dat heeft Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) gezegd. België heeft zich er in Europees verband toe geëngageerd om het aandeel hernieuwbare energiebronnen uiterlijk volgend jaar te laten stijgen tot 13%. Dat moet de Europese Unie toelaten om eind volgend jaar haar doelstelling van 20% groene energie te halen. Volgens de laatst beschikbare cijfers bedroeg het aandeel hernieuwbare energie in ons land eind 2017 slechts 9,06%. "We zullen het doel jammer genoeg niet halen", zei Demir zaterdag aan de VRT, in de marge van een bezoek aan een ecologisch en energiebewust verbouwingsproject in Leuven.

