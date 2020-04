Exclusief voor abonnees Demir investeert 280.000 euro in aanpak huiselijk geweld 27 april 2020

00u00 0

Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir (N-VA) investeert 280.000 euro in de aanpak van intrafamiliaal geweld en kindermishandeling. "Dat komt neer op bijna een verdubbeling van de reeds aanwezige man- en vrouwkracht", zegt ze. "Tijdens de coronacrisis zien we een sterke stijging van meldingen van huiselijk geweld. Maar tegelijk bereiken heel wat signalen ons nog steeds niet. Het zijn vaak scholen, kinderopvang, verenigingen of familieleden die zaken opvangen. Maar die contacten vallen weg door de coronamaatregelen." Demir wil de aanpak nu structureel aanpassen. "Concreet worden in heel Vlaanderen vijf extra maatschappelijke werkers aangeworven - één per provincie. Zij coördineren met de gezinnen, maar ook met de hulpverlening, politie en parket. Op die manier heeft elk gezin één aanspreekpunt en worden alle diensten met elkaar gelinkt." Demir sloot eerder al een akkoord met een hotelketen om infrastructuur ter beschikking te stellen als vluchthuis voor slachtoffers van huiselijk geweld.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen