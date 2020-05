Exclusief voor abonnees Demir heeft plan om minder gevangenen te laten hervallen 09 mei 2020

Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA) heeft een nieuw actieplan klaar voor de gevangenissen. "Waar de focus in het vorige plan uit 2015 lag op een humane detentie en persoonlijke ontplooiing van de gedetineerde, ligt de focus nu op het beveiligen van de samenleving en het voorkomen van nieuwe slachtoffers via recidive", aldus Demir. De gevangenissen zijn een federale bevoegdheid, maar Vlaanderen is verantwoordelijk voor aspecten zoals werkstraffen en verplichte therapie. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan zedendelinquenten, daders van intrafamiliaal geweld, kindermishandelaars en gedetineerden met psychische problemen. "Strafuitvoering is meer dan mensen opsluiten. Het is mensen confronteren met hun misdaad en recidive voorkomen. Dat betekent minder slachtoffers. Wie meent dat dadertherapie mensen pamperen is, begrijpt het niet." (CMG)

