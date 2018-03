Demir gaat voor Genkse sjerp 17 maart 2018

00u00 0

Zuhal Demir trekt de N-VA-lijst in Genk en is dus kandidaat-burgemeester. "Ik heb er zelf goed over nagedacht", zegt de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Wetenschapsbeleid. "Als ik een mandaat krijg van de kiezer, neem ik dat ook op. Ook al betekent dat dat mijn nationaal mandaat stopt." Vlaams Parlementslid Jos Lantmeeters zal op de tweede plaats staan in Genk.