Demir daalt af in steenkoolmijn 10 november 2018

Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir (N-VA) daalde gisteren samen met haar vader af in de steenkoolmijn van Blegny. Kemal Demir verliet in 1974 zijn geboorteland Turkije om in de Limburgse mijnen te komen werken. "Mijn respect voor mijnwerkers is vandaag nog groter geworden!", schreef dochter Demir nadien op haar Facebookpagina. "Onvoorstelbaar welk hard werk geleverd werd in gevaarlijke en ongezonde omstandigheden." (ARA)

