Demir betaald: geen FIFA-transferverbod voor Zulte Waregem

Zulte Waregem heeft de Zweedse verdediger Erdin Demir betaald waar hij recht op heeft. Dat was maar goed ook, want de FIFA dreigde met een transferverbod voor Essevee dat kon oplopen tot drie transferperiodes. Zulte Waregem haalde Demir in juli 2018 bij Waasland-Beveren en gaf hem een contract voor drie jaar. Aanvankelijk speelde hij een tiental wedstrijden, maar daarna kwam hij niet meer in de selectie. Tijdens het afgelopen seizoen speelde de geblesseerde Zweed niet.De club betaalde intussen niet verder de overeengekomen tekenvergoedingen, waarna Demir naar de FIFA-rechtbank stapte. (ESK)