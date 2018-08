Demi Lovato kán nog niet afkicken 01 augustus 2018

Popster Demi Lovato (25, foto) kan voorlopig niet naar een afkickcentrum gebracht worden, nadat ze vorige week een overdosis nam en in het ziekenhuis belandde. De Amerikaanse zangeres ligt nog in de kliniek met hoge koorts en voelt zich volgens showbizzsite 'TMZ' te misselijk om zelfs nog maar aan een rehab-centrum te kunnen denken. Het is in elk geval de ster zélf die moet beslissen over een eventuele opname. Maar bronnen uit haar omgeving vertellen dat ze niet weten hoe Lovato zou reageren op het onderwerp. "We weten gewoon niet wat er op dit moment in haar hoofd omgaat", klinkt het. In 2010 liet de zangeres zich al een keer opnemen om van drugs af te kicken, al zei ze toen dat het om een eetprobleem ging.

