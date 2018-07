Demi Lovato belandt op spoed na overdosis heroïne 25 juli 2018

00u00 0

Zangeres Demi Lovato (25) is gisterochtend met spoed naar een ziekenhuis in Los Angeles overgebracht wegens een overdosis heroïne. Meer details over haar toestand zijn niet bekend, zo meldt de Amerikaanse nieuwssite TMZ. Lovato, vooral bekend van het 'Frozen'-nummer 'Let it Go', heeft in het verleden al vaker drugsproblemen gehad en praatte hier altijd openlijk over. Op haar negentiende liet ze zich al opnemen in een afkickkliniek. Toen was ze voornamelijk verslaafd aan alcohol, maar ook aan drugs, waaronder heroïne en cocaïne. Vorig jaar vertelde ze in de documentaire 'Simply Complicated' openhartig over haar drugsgebruik en meldde ze vol trots dat ze al jaren volledig nuchter is. Vorige maand bracht ze nog een nieuw nummer uit met de titel 'Sober'. Daarin zingt ze dat ze na zes jaar zonder alcohol en drugs geen geheelonthouder meer is. (ND)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN