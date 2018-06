Dementerenden keren terug naar kindertijd met VR-bril 05 juni 2018

Een woon-zorgcentrum in Roeselare laat z'n dementerende bewoners terug in de tijd reizen door middel van virtual reality (VR). Familieleden wordt gevraagd om 360 graden-beelden te maken van locaties die een belangrijke rol speelden in het leven van de bewoner, zoals de straat waar hij of zij woonde of het stamcafé. Met een VR-bril kunnen ze die plekken opnieuw bezoeken, wat herinneringen triggert en de communicatie met de familie moet bevorderen. De afdeling Ergotherapie van de Hogeschool West-Vlaanderen onderzoekt het therapeutisch effect. "Want een opname in een woon-zorgcentrum is een verlies voor zowel de dementerende als de omgeving, zegt studente Eva Clicque, "maar de eerste tests zijn zeer positief." (CDR)

