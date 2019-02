Dementerende vrouw leeft week naast overleden echtgenoot 11 februari 2019

Een 73-jarige vrouw uit Jabbeke die lijdt aan dementie heeft een week naast haar overleden echtgenoot (76) geleefd. De buren werden zaterdag ongerust en deden de lugubere ontdekking. Het echtpaar had geen kinderen en leidde een vrij teruggetrokken leven. P.C. nam de zorg op voor zijn dementerende echtgenote L.D., maar is een week geleden een natuurlijke dood gestorven. De buren begonnen ongerust te worden toen de brievenbus al een week niet meer werd geleegd en de rolluiken al die tijd dicht bleven. Toen ze aanbelden, vermeldde de vrouw na enige tijd dat haar echtgenoot al zes dagen overleden was. De vrouw wordt ondergebracht in een rusthuis. (BBO)