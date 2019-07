Exclusief voor abonnees Dementerende man (70) dood gevonden in bos 31 juli 2019

Een 70-jarige man is dood teruggevonden in een bos in het Vlaams-Brabantse Gooik. De man verdween maandagmiddag uit rusthuis Strijland. Een politiehelikopter kamde de omgeving uit. Maar gistermiddag vond een buurtbewoner de man in een bosje. De eigenaar van het woon-zorgcentrum denkt dat bezoekers de man hebben buitengelaten. "Onze deuren zijn beveiligd met een klavierslot", zegt eigenaar Walter Coppens. "De man kan het dus niet alleen geopend hebben. Het was ook niet de eerste keer dat hij verdween." De politie onderzoekt de doodsoorzaak. (MEL)