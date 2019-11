Exclusief voor abonnees Dembélé: "Terugkeer bij Duivels niet aan de orde" 04 november 2019

Het eerste jaar van Moussa Dembélé in de Chinese Super League zit er bijna op en op de website van zijn club Guangzhou R&F kijkt de middenvelder terug op het avontuur. "De buitenwereld denkt misschien dat in China voetballen een makkie is, maar ik ben het daar niet mee eens. Het niveau van de Super League mag er zijn, het gaat er op het veld intens aan toe. Op termijn acht ik het mogelijk dat de Super League kan wedijveren met veel Europese competities", aldus Dembélé, die zich ook uitliet over een eventuele terugkeer bij de Rode Duivels. "Ik heb daarover gesproken met Roberto Martínez. Mijn familie leeft nu in Guangzhou, België is ver weg. Op dit moment wil ik mij focussen op de competitie hier. Een terugkeer naar de nationale ploeg is voorlopig niet aan de orde. Geef me wat tijd om na te denken. Misschien komt er in de nabije toekomst opnieuw een gesprek met Martínez. Dan kunnen we nog altijd zien." (YP)

