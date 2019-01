Dembélé straks van Guangzhou? 17 januari 2019

De officiële aankondiging is ten vroegste voor vandaag. Moussa Dembélé (31) en zijn entourage onderhandelden in China over de laatste details van zijn transfer. Ook de medische testen staan ingeboekt. Bij Tottenham wachten ze op een signaal van Guangzhou R&F, maar liggen de bankgaranties intussen op tafel. Niets houdt een overgang nog tegen. Dembélé kan in China een meerjarig contract tekenen. Hij gaat er een kleine 10 miljoen euro per jaar verdienen. Dembélé zwaaide de Premier League uit omdat zijn lichaam de intensiteit niet meer aankon. (KTH)