Dembélé revalideert in Qatar 13 november 2018

Tottenham zoekt hulp voor Mousa Dembélé in Qatar. De middenvelder, die tot begin volgend jaar out is met een enkelletsel, vloog naar het Midden-Oosten voor een behandeling in de vermaarde Aspetar-kliniek in Doha. Spurs hoopt dat de technieken daar Dembélé sneller op het veld zullen krijgen. (KTH)