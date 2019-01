Dembélé niet naar Peking, wel naar Guangzhou 15 januari 2019

00u00 0

Geen Peking, wel Guangzhou. Moussa Dembélé kwam gisteren aan in China, maar niet in de stad waar iedereen hem had verwacht. De Rode Duivel (31) trekt niet naar Beijing Guoan, dat volgens Spurs ook een bod van 12 miljoen euro had uitbracht, maar legt vandaag wel medische testen af bij Guangzhou R&F, club die een partnership heeft met Ajax. Welke van zijn vier buitenlanders moet wijken voor Dembélé is niet bekend. Onze landgenoot nam afscheid van iedereen binnen Tottenham. Hem zien ze niet meer terug. Gisterochtend nam hij de vlucht naar Hongkong, dat op een boogscheut van Guangzhou ligt, niet richting hoofdstad Peking. Bij Tottenham bevestigen ze dat hij naar een van de clubs uit Guangzhou trekt, zonder verdere details - zolang ze maar de centen krijgen. Het contract van Dembélé in Londen liep komende zomer af, maar de speler wilde zo snel mogelijk een stap terugzetten. Zijn door blessures getergde lijf kon de intensiteit van de Premier League en het harde regime van Pochettino niet meer aan. (KTH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN