Dembélé in vizier van Beijing Guoan 16 mei 2018

Het Chinese Beijing Guoan blijft aan Moussa Dembélé snuffelen, ondanks het feit dat alle slots voor buitenlanders momenteel volzet zijn. De middenvelder (30) houdt alle opties open. Tottenham is bereid hem een transfer te gunnen bij een goed bod. Zijn contract loopt in 2019 af en onderhandelingen werden uitgesteld, omdat Dembélé niet zeker is of zijn broze lichaam nog een zwaar seizoen aankan. Nog bij de Spurs tekende Davinson Sánchez na een jaar al een nieuw contract. Hij verdient nu meer dan Toby Alderweireld, die bij een miljoenenbod mag beschikken. Man United volgt zijn situatie op de voet.

