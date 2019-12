Exclusief voor abonnees Dembélé: "ik ga nu beslissing nemen over duivels" 17 december 2019

Zijn laatste selectie voor de Rode Duivels dateert van september 2018, maar zien we Moussa Dembélé straks nog terug bij de nationale ploeg? Aan het einde van zijn eerste seizoen bij het Chinese Guangzhou laat de middenvelder tegenover Sporza een eventuele terugkeer in het midden. "De bondscoach vroeg mij pas na dit seizoen een beslissing te nemen. Dat zal ik nu doen, maar ik zal het eerst aan hem melden. Ik hoorde dat Fellaini een terugkeer overweegt, maar iedereen heeft zijn situatie. Of het EK mij kan verleiden? Het gaat over andere zaken. Fysiek, familiaal, alles een beetje." (TTV)