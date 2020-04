Exclusief voor abonnees Dembélé: "Chinezen lopen in boogje om me heen" VOETBAL KORT 14 april 2020

Moussa Dembélé, die bij Guangzhou R&F voetbalt, ziet hoe China de lockdown tegen het coronavirus langzaam terugschroeft. "Maar de Chinezen hebben nu heel veel angst voor buitenlanders", zei de ex-Rode Duivel in een videocall met Kat Kerkhofs voor VIER. "Alle mensen lopen op straat in een boogje om mij heen." Dembélé was onder de indruk hoe de Chinezen zich rigoureus aan de instructies hielden om het virus in te dammen. "Alle burgers nemen de maatregelen doodserieus. Iedereen blijft binnen, niemand wandelt of sport buiten. In China hebben ze ook een systeem met infraroodcamera's om te kijken wie de maatregelen overtreedt. Ik heb het gevoel dat men het in België iets relaxter opneemt." (BF)

