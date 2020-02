Exclusief voor abonnees Dembélé blijft veilig in Antwerpen 08 februari 2020

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor de ex-Rode Duivels die in China spelen. Mousa Dembélé verruilde vorige winter Tottenham voor Guangzhou R&F, maar door het uitstel van de Chinese competitiestart zit de middenvelder momenteel met zijn gezin in Antwerpen, ver weg van de gevarenzone. Hij heeft geen idee wanneer hij weer aan de slag kan. Ook Maroune Fellaini en Yannick Carrasco beginnen later aan het seizoen.