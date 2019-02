Démare rijdt Giro, Pinot kopman in Tour 05 februari 2019

Groupama-FDJ trekt met Arnaud Démare naar de Ronde van Italië. De Fransman mikt op zijn eerste etappezege in de Giro, waar hij eerder in 2012 en 2016 reed. Thibaut Pinot is dan weer het speerpunt in de Tour. De klimmer bereidt zich in de Tirreno-Adriatico, de Ronde van Catalonië en de Dauphiné voor op zijn hoofddoel. Volgens ploegbaas Marc Madiot werd Pinot een andere renner na zijn triomf in de voorbij Ronde van Lombardije. "Dit jaar is Pinot in staat om opnieuw te schitteren in de Ronde van Frankrijk", aldus Madiot. "Hij is nu een andere man, vastberaden en sterk. Thibaut heeft een Monument gewonnen. In het hoofd verandert dat alles. Jullie zullen de nieuwe en echte Pinot zien!"

