Démare en Jakobsen haken ziek af 02 maart 2019

Met Arnaud Démare (Groupama-FDJ) en Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick.Step) haakten in laatste instantie twee belangrijke namen af voor het Vlaamse openingsweekend. Beide renners zijn ziek. Jakobsen was enkel voorzien voor Kuurne-Brussel-Kuurne, Démare kwam normaal zaterdag én zondag in actie. De Fransman is niet hersteld van de griep. Groupama-FDJ ziet ook Guarnieri uitvallen. Daniel Hoelgaard neemt de plaats in van Démare, Guarnieri wordt niet vervangen. Bij Deceuninck-Quick.Step valt Pieter Serry in voor Jakobsen. Ook Le Samyn (dinsdag) komt voor de Nederlander te vroeg. Daar vult Tim Declercq het vrijgekomen plekje in. (JDK/XC)