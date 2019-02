Delwaidedok wordt Bevrijdingsdok 23 februari 2019

Het Antwerpse stadsbestuur herdoopt het Delwaidedok in de haven tot 'Bevrijdingsdok'. Daarmee wil de stad een belangrijk moment in de geschiedenis herdenken: in september zal het exact 75 jaar geleden zijn dat Antwerpen werd bevrijd.