Delphine is een #Fitmom. "Toen mijn maatje 42 scheurde, wist ik: tijd om iets te doen" Bieke Cornillie

23 juni 2018

00u00 0 De Krant Delphine Steelandt is een #fitmom. Fit, gezond en mama. Delphine wie? Een nobele onbekende is ze, maar ze staat wél mooi tweede in de top tien met haar boek. Daarin krijgt ze mama's in 100 dagen tijd fit, tussen de was, de plas en de hobby's van de kinderen door. Meer zelfs: die kinderen, die fitnessen gewoon mee.

Mama, mama, we moeten oefeningen doen voor de fotograaf!" Kleine Marcel (3) stormt naar buiten en begint snel het boek dat op de tuintafel ligt open te plooien. "Wat wil je graag doen? Onder, boven?", roept zijn mama Delphine Steelandt (28) hem toe, terwijl ze zich met een kamerbrede glimlach nog even zonder haar zoon in alle bochten wringt voor onze fotograaf. Marcel weet duidelijk wat hem te doen staat. Onder zijn mama kruipen, daarna erop. En moeder maar zweten. Gelukkig is Delphine een #Fitmom, zoals fitte, energieke en sportende mama's zich tegenwoordig op sociale media noemen.

Als de naam Delphine Steelandt u niets zegt: geen nood. Ze is een "nobele onbekende" - haar eigen woorden. Allicht kent u de cover van haar boek wél. Delphine is de auteur van '#Fitmom', het boek dat zich in amper zeven weken tijd tussen Pascale Naessens en 'Het slimmedarmendieet' op twee in de top tien genesteld heeft. 14.000 verkochte exemplaren en een zesde druk later staat Delphine versteld van haar eigen succes. Haar Facebookpagina telt 31.000 volgers. "'k Ging ne ki een boeksje schriv'n", lacht ze in haar sappige West-Vlaams. "En nu staat het naast dat van Pascale Naessens, dat is toch ongelofelijk!"

