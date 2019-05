Exclusief voor abonnees Delphine Boël "wou koning Albert nooit doen lijden" 25 mei 2019

"Het was nooit haar wens om diegene kwaad te doen die ze als haar vader beschouwt." Dat zei de advocaat van Delphine Boël gisteren. Een van de advocaten van koning Albert II, die verplicht werd tot een DNA-test, had eerder verklaard dat de voormalige vorst "enorm lijdt" onder de zaak die Boël aanspande om erkend te worden als zijn dochter: "Al vijf jaar achtervolgt een verhaal dat 50 jaar teruggaat hem. En zijn gezondheid is verre van goed."

