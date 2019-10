Exclusief voor abonnees Delphine Boël mag geen rekening openen voor zoon (11) 22 oktober 2019

Delphine Boël (51) vecht al jaren om erkend te worden als wettelijke dochter van koning Albert II, en dat weegt ook op haar gezin. Zo kan ze geen spaarrekening openen voor haar zoon van elf jaar, vertelt ze in een interview met de Duitse krant Die Welt. "Hoog risiconiveau stond in zijn bankdossier. Hij is 11 jaar!", aldus Boël.

