Delphine Boël komt persoonlijk dwangsom eisen van koning Albert 29 maart 2019

00u00 0

Onverwachte verschijning op het Justitiepaleis in Brussel. Delphine Boël dook gisteren op voor een zitting over het DNA-staal dat ze eist van koning Albert. In oktober vorig jaar besliste het hof van beroep dat de vorst binnen de drie maanden zo'n staal diende af te staan, zodat kan worden uitgemaakt of hij Boëls vader is. Maar de koning ging in cassatie. Het is nu aan het hof van beroep om uit te maken of die juridische zet opschortend werkt. Om extra druk op de ketel te zetten, vraagt Boël een dwangsom van 5.000 euro per dag dat Albert niet zwicht. (WHW)

