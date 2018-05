Delphine Boël geeft zakenmensen schilderles 23 mei 2018

Delphine Boël, de vermeende dochter van koning Albert, gaat een cursus schilderen geven bij de Club van Lotharingen, een Brusselse club van zakenmensen. "De kunstenares zal het eerst over haar inspiratie hebben en staat u bij voor de realisatie van een collectief kunstwerk dat op de muren van de Club zal prijken", klinkt het in de uitnodiging. "Bedoeling is samen zonder enige vorm van arrogantie, maar met de hulp van een gereputeerde artieste, een heus fresco te creëren." Kostprijs: 55 euro. (PhG)