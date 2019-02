Delphine Boël eist 5.000 euro per dag van koning Albert 09 februari 2019

Moet koning Albert II een DNA-staal afstaan of heeft zijn cassatieberoep deze verplichting tijdelijk 'on hold' gezet? Op 14 februari moet de rechter zich daarover uitspreken. De advocaten van Delphine Boël eisen alvast 5.000 euro schadevergoeding per dag dat Albert weigert DNA af te staan. Dat schrijft 'Le Soir'. De rechter besliste eerder dat koning Albert zich binnen de drie maanden moet onderwerpen aan een DNA-test. Dat laatste is de koning alvast niet van plan en zijn advocaten stapten naar het Hof van Cassatie om die beslissing aan te vechten. Vraag is nu of dat cassatieberoep opschortend werkt en koning Albert dus voorlopig vrijstelt van het afstaan van een DNA-staal. De advocaten van de koning willen wachten op de uitspraak van het Hof van Cassatie. Dat kan nog anderhalf jaar duren.

