De Dell Inspiron 13 7370 is een stuk goedkoper dan de XPS 13, terwijl je grotendeels dezelfde hardware krijgt. Hij is een stukje dikker en zwaarder, maar de metalen behuizing is ook erg stevig en biedt veel aansluitingen. Het scherm heeft een glanzende afwerking en daar moet je van houden, maar het hoge contrast is fraai. Helaas heeft Dell bezuinigd op de accu; die heeft een lage capaciteit en daardoor is de accuduur ondermaats. Hoewel de Inspiron verder geen grote nadelen heeft, doet de matige accu wat ons betreft flink afbreuk aan een verder prima laptop.

