Deliveroo maakt personeel aandeelhouder 17 mei 2018

00u00 0

Medewerkers van maaltijdleverancier Deliveroo kunnen vanaf nu ook aandeelhouder worden van het bedrijf. Of toch medewerkers met een contract van onbepaalde duur. Zij mogen onderling een pot met voor omgerekend 11,3 miljoen euro aan aandelen verdelen. Zo wil topman Will Shu hen bedanken voor "hun harde werk en toewijding, waardoor het bedrijf kon uitgroeien tot wat het vandaag is". Een gulle gift, waar wel enkele kanttekeningen bijhoren. Het uitgekeerde bedrag is namelijk slechts een fractie - 0.665% - van de 1,7 miljard euro die Deliveroo vandaag waard is. Bovendien kunnen de fietskoeriers die de maaltijden rondbrengen niet meegenieten van het geschenk. De Belgische directie besliste begin dit jaar dat zij als zelfstandigen aan de slag moeten. Zij staan dus niet meer op de loonlijst.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN