Deliveroo laat je je eten nu ook zelf ophalen 13 januari 2020

Maaltijdbezorgdienst Deliveroo test een nieuwe optie uit waarbij klanten ervoor kunnen kiezen om hun eten zélf af te halen, in plaats van het te laten leveren door een fietskoerier. De Belgische primeur is voor 70 Brusselse restaurants, maar het is de bedoeling om de mogelijkheid later aan te bieden in alle steden waar Deliveroo actief is. "Het bespaart klanten wachttijd en ze hoeven niet meer te betalen voor de levering, die soms 5 euro kost", zegt Rodolphe Van Nuffel, woordvoerder voor België. Wie z'n bestelling doorgeeft, kan via de app of op de website laten weten dat hij zijn maaltijd zelf wenst af te halen. Het concept wordt ook uitgetest in Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.