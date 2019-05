Exclusief voor abonnees Deliveroo komt nu ook je ontbijt brengen 28 mei 2019

00u00 0

Deliveroo start in enkele Vlaamse steden met ontbijtleveringen aan huis. Inwoners van Antwerpen, Gent en Leuven kunnen vanaf nu een beroep doen op die vroege service. Wie zich 's ochtends op een kant-en-klaarontbijt wil trakteren, kan vanaf 8 uur via de app of website van Deliveroo bij een aantal deelnemende leveranciers bestellen. In het weekend zijn bestellingen mogelijk vanaf 9 uur. Onder meer McDonald's, Le Pain Quotidien, PAUL en Wasbar doen mee. De ochtendlijke Deliveroo-service bestond al in Brussel en Luik. (SPK)