Deliveroo-koeriers willen elke zaterdagavond staken 00u00 0

Het collectief van koeriers bij Deliveroo wil het werk neerleggen op elke zaterdagavond tot het einde van de maand, als de directie niet naar zijn eisen luistert. Vanaf 31 januari zijn alle koeriers gedwongen als zelfstandige te werken, waardoor ze een loon per levering zullen krijgen in plaats van een uurloon. Het collectief wil echter dat de koeriers via de coöperatie 'Smart stop' blijven werken, waar ze een betere sociale bescherming en verzekering hebben. Gisteren is een nieuwe eisenbrief naar de directie van Deliveroo gestuurd. Blijft die zonder antwoord, zal worden actiegevoerd vanaf zaterdag. De maaltijdenkoerierdienst is actief in Brussel, Luik, Waterloo, Antwerpen, Gent, Leuven, Mechelen en Brugge.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN