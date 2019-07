Exclusief voor abonnees Deliveroo breidt uit naar 23 Belgische steden 26 juli 2019

Deliveroo breidt fors uit in België en wordt actief in 23 nieuwe gemeenten. In Vlaanderen gaat het om Knokke, Blankenberge, De Haan, Brasschaat, Lier, Beveren, Zaventem, Grimbergen, Diegem, Vilvoorde en Sint-Pieters-Leeuw. De maaltijdleverancier was al actief in elf steden. In grote steden als Brussel en Antwerpen doet Deliveroo een beroep op freelancekoeriers, die maaltijden van restaurants naar mensen thuis brengen. In de nieuwe, kleinere steden moeten horecazaken zelf de levering verzorgen. Al 285 Belgische restaurants werken op die manier samen met Deliveroo. Het bedrijf hoopt dat aantal tegen eind dit jaar op te drijven naar 500. Deliveroo gaat de concurrentie aan met Takeaway.com, al jaren actief in kleinere gemeenten.

